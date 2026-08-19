Golf Club Cavaglià, riparte l’attività agonistica: quattro gare in programma

Riparte domenica 23 agosto l’attività agonistica al Golf Club Cavaglià, con quattro appuntamenti in programma nell’arco di una settimana. Ad aprire il calendario sarà la Piccaia Golf Cup, gara individuale Stableford su 18 buche articolata in due categorie.
Si proseguirà mercoledì 26 agosto con l’Apericup, mentre sabato 29 agosto sarà in programma l’Erbaluce Golf Championship By Golf & Wine, competizione su 18 buche a coppie con formula 4PM.
A completare gli appuntamenti di fine mese sarà, domenica 30 agosto, il Jolly Sport Golf Tour, Stableford individuale su 18 buche suddivisa in tre categorie.
Nei prossimi giorni saranno inoltre esposti i tabelloni dei Campionati match-play. I partecipanti potranno prendere visione degli abbinamenti e accordarsi con i rispettivi avversari per la disputa degli incontri.