Due liti a Candelo, intervengono i Carabinieri: questioni di affitto e vicinato

Doppio intervento dei Carabinieri a Candelo nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto, per due episodi distinti.

Il primo si è verificato all'interno di un negozio, dove i militari sono intervenuti a seguito di una lite tra il proprietario dell'immobile e una sua affittuaria, che si trovava in stato di alterazione. All'origine della discussione ci sarebbero state questioni legate all'affitto. L'intervento dei Carabinieri ha permesso di riportare la situazione alla calma.

Sempre nella giornata di ieri, i militari sono intervenuti a Candelo per una seconda lite, questa volta legata a problemi di vicinato. Anche in questo caso, all'arrivo dei Carabinieri le parti si sono tranquillizzate e la situazione è tornata alla normalità.