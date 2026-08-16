Al Biella Rugby arriva Francesco Imberti ex CUS Torino

Alto 184 centimetri per 90 chilogrammi, Imberti porta a Biella un bagaglio tecnico e umano costruito attraverso esperienze di alto livello in Italia e all’estero. Cresciuto rugbisticamente nel CUS Torino, ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili italiane Under 18, Under 19 e Under 20, partecipando a due edizioni della Coppa del Mondo U20 in Sudafrica e contribuendo a scrivere una delle pagine più significative del rugby giovanile azzurro con la storica vittoria contro l’Australia. Negli ultimi due anni ha inoltre maturato esperienza in Francia con il VRDR – Valence Romans Drôme Rugby, prendendo parte ai campionati Pro D2 ed Espoirs Élite.

Il nuovo acquisto gialloverde inizierà ad allenarsi con la squadra da domani: 17 agosto 2026.

“Ho scelto Biella perché fin dal primo contatto ho percepito un ambiente serio e con tanta voglia di crescere”, racconta Imberti. “È una società con un progetto che mi ha convinto sin da subito. Sono felice di entrare a far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di dare il mio contributo”.

Alla domanda su come intenda aiutare la squadra nel percorso di crescita, il nuovo estremo biellese risponde con chiarezza: “Porterò impegno e determinazione verso i compagni, cercando di dare sempre il massimo in allenamento e in partita. Spero di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo”.

Tra i momenti più significativi della sua giovane carriera, Imberti indica senza esitazioni le esperienze con le Nazionali giovanili italiane, sottolineando in particolare la vittoria contro l’Australia nel Mondiale U20 e l’esordio in Pro D2, traguardi che testimoniano il valore del percorso compiuto fino a oggi.

Fuori dal campo ama trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, viaggiare, ascoltare musica, seguire altri sport e dedicarsi alla preparazione fisica, aspetti che contribuiscono a mantenere alta la qualità del suo lavoro quotidiano.

Soddisfatto dell’operazione anche l’head coach Alberto Benettin: “È un giocatore che conosciamo da tempo: veloce e molto forte in attacco. Ha giocato contro di noi con la maglia del CUS Torino e negli ultimi due anni ha scelto di andare in Francia per fare esperienza. Speriamo possa offrirci nuove soluzioni offensive e contribuire alla crescita del nostro gioco. Siamo felici di accoglierlo nella famiglia gialloverde”.