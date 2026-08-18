Addio a Varenne, è morto il “Capitano” del trotto italiano

Per tutti era il Capitano. Varenne, il celebre campione del trotto italiano che ha segnato un’epoca dell’ippica, è morto a 31 anni nella notte tra lunedì e martedì a causa di un improvviso attacco cardiaco. Da tempo si trovava all’allevamento LJ di Eboli, dove aveva trascorso gli ultimi anni della pensione. Insieme a Ribot, leggendario fuoriclasse del galoppo degli anni Cinquanta, è stato uno dei cavalli più forti di tutti i tempi.

Lo straordinario binomio con Minnucci

Nato nel 1995 a Copparo, fu acquistato da Enzo Giordano e affidato al driver Giampaolo Minnucci e al tecnico Jori Turja. In carriera disputò 73 gare, vincendone 62, e conquistò più volte alcune delle competizioni più prestigiose, tra cui il Prix d’Amérique, l’Elitloppet e il Gran Premio della Lotteria.

Tra il 2001 e il 2002 raggiunse il punto più alto della carriera, ottenendo uno straordinario Grande Slam, seguito anche da una vittoria negli Stati Uniti. Con oltre sei milioni di euro di premi, Varenne è entrato nella storia come una delle maggiori leggende del trotto mondiale.

Dopo la carriera, tanti anni a Vigone

Dopo l’addio alle gare, avvenuto nel settembre 2002, Varenne iniziò l’attività da stallone. Nel corso degli anni generò oltre 2.000 esemplari, trasmettendo i propri geni a cinque futuri vincitori del Derby italiano del trotto. Per lungo tempo fu ospite a Vigone, presso l’allevamento Il Grifone, che oggi ne piange la scomparsa.

«Siamo molto addolorati, Varenne è stato un pezzo importantissimo della nostra storia, 17 anni al suo fianco non sono pochi. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili al suo fianco. È stato un mito ed abbiamo avuto la fortuna di viverci accanto», è il commento della famiglia Brischetto, che ancora oggi gestisce l’allevamento.

Nel ricordo della sua straordinaria carriera agonistica, negli anni era nata anche la “Mezza di Varenne”, manifestazione nazionale che ha poi lasciato in eredità la camminata Walk in Varenne. Varenne ritrova così idealmente il suo patron Enzo Giordano, scomparso nel maggio dello scorso anno.