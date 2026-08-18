Valle Oropa, Colle della Barma: i consigli di Newsbiella Turismo FOTO e VIDEO

Il Colle della Barma, a 2.304 metri, si trova al confine tra Valle D’Aosta e Piemonte, dove due valli e due paesaggi si osservano da vicino, pur conservando un'anima diversa. Lo sguardo spazia dal panorama più aperto sul Biellese, con in primo piano la vista sulla “Ceva”, fino alle prime Alpi Valdostane della valle di Gressoney. Ben visibile da qui è anche la parete nord del Monte Mars, riconoscibile dal nevaio perenne, purtroppo ogni anno sempre meno esteso, che sorge ai suoi piedi.

Partendo da Oropa, si percorre il sentiero D13, che dal Rifugio Rosazza risale la valle in direzione del Monte Camino. A circa 20 minuti dalla vetta, si giunge a un bivio, che si lascia sulla destra per proseguire sul percorso D22. Dopo aver attraversato il laghetto del Camino, con il suo piccolo ma pittoresco specchio d’acqua incorniciato dal bianco dei piumini, si prosegue per circa 10 minuti. Si arriva dunque sull’ultimo tratto che, dapprima pianeggiante, affronta gli ultimi metri di dislivello aprendo la vista sulla meta.

La particolarità del Colle della Barma risiede nel suo ambiente molto roccioso, che conferisce al luogo una nota di severità. A ricoprire il versante valdostano sono infatti distese di placche rocciose e di pietraie, che restituiscono una visione sublime e caratteristica dell’ambiente alpino. Da qui si può scegliere se proseguire in direzione del Monte Rosso, del lago della Barma, sottostante il colle, oppure del Monte Camino, con una breve cresta che passa dal Colle del Camino.

Il noto Colle della Barma sorge al confine tra due regioni ed è riconoscibile da lontano grazie all’iconica Croce della Barma, uno dei simboli più significativi della Valle Oropa. Rivolta verso l’omonimo lago, che riposa nella conca sottostante, riporta la scritta “Salve Croce, Unica Speranza”. Sembra vegliare sui monti, in un ambiente tranquillo e quieto. Silenziosamente, mostra orgogliosa il suo profilo inconfondibile, che svetta su un iconico valico alle porte del Biellese.