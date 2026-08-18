Calcio, Città di Cossato: Roano e Bettin alla guida dell’Under 17

Il Città di Cossato affida l’Under 17 a un volto conosciuto e apprezzato. La società ha annunciato il ritorno di Andrea Roano, che allenerà la formazione nella stagione 2026/2027.

Per Roano si tratta di un ritorno a Cossato, dove in passato ha già lavorato per due stagioni con le categorie Giovanissimi e Juniores, oltre ad aver guidato, per un periodo, la Prima Squadra. Preparato, appassionato e profondo conoscitore del calcio giovanile, il tecnico metterà la propria esperienza al servizio della crescita dei ragazzi in una stagione che vedrà l’Under 17 impegnata nel campionato Regionale.

Al suo fianco ci sarà Corrado Bettin nel ruolo di vice allenatore. Forte di un percorso maturato sia nel settore giovanile sia in Prima Squadra, Bettin porterà esperienza allo staff tecnico e al gruppo.

La società ha rivolto a entrambi il proprio benvenuto e l’augurio di una positiva stagione in maglia blues.