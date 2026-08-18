Bocce: alla Gara del Miele, trionfo della San Secondo Bennese

La San Secondo Bennese con Edoardo Graziano, Filippo Garbaccio ha vinto la "Gara del Miele" di categoria C alla quale erano iscritte 41 coppie BC. In finale, giocata lunedì sera, la coppia di Benna ha superato, con il risultato di 10-0, quella del Crc Gaglianico composta da Marco Furlan, Maurizio Danieli. Al terzo posto la Piatto Sport con Luigi Gabasio, Giorgio Tancorre e Masera Domodossola con Giuseppe Della Piazza, Giorgio Dellapiazza. Ha arbitrato Paolo Carrera.
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