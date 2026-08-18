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SPORT | 18 agosto 2026, 07:10

Bocce: alla Gara del Miele, trionfo della San Secondo Bennese

Bocce: alla Gara del Miele, trionfo della San Secondo Bennese

Bocce: alla Gara del Miele, trionfo della San Secondo Bennese

La San Secondo Bennese con  Edoardo Graziano, Filippo Garbaccio ha vinto la "Gara del Miele" di categoria C alla quale erano iscritte 41 coppie BC. In finale, giocata lunedì sera,  la coppia di Benna ha superato, con il risultato di 10-0, quella del Crc Gaglianico composta da  Marco Furlan, Maurizio Danieli. Al terzo posto la Piatto Sport con  Luigi Gabasio, Giorgio Tancorre e Masera Domodossola con  Giuseppe Della Piazza, Giorgio Dellapiazza. Ha arbitrato Paolo Carrera.

Sante Tregnago

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