Campiglia, bambina di 7 anni aggredita da un cane

Una bambina di 7 anni nella giornata di ieri lunedì 17 agosto sarebbe stata aggredita da un cane a Campiglia, riportando ferite a una gamba e a un braccio. L'episodio è stato segnalato ai Carabinieri dal padre, che ha immediatamente accompagnato la figlia al pronto soccorso per le cure del caso.

Secondo quanto riferito, il cane sarebbe un pastore tedesco con un collare. I Carabinieri hanno cercato di attivare immediatamente il canile per individuare l'animale, ma, nonostante diversi passaggi nella zona, il cane non è stato trovato.

Sono state inoltre ascoltate alcune persone della zona, che non avrebbero saputo fornire indicazioni utili per rintracciare l'animale.

La bambina ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Sono previsti ulteriori accertamenti, anche sulla base delle indicazioni fornite dal padre, presente al momento dei fatti. Il padre è stato informato delle facoltà previste dalla legge.