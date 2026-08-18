Golf, Magnani e Caneparo vincono la Louisiana di Ferragosto FOTO

Giancarlo Magnani e Alberto Caneparo si sono aggiudicati la classifica lorda della Louisiana by Maestri e Pro Shop, disputata a Ferragosto al Golf Club Cavaglià. La competizione, giocata a coppie su 18 buche con formula Stableford, li ha visti chiudere con 39 punti.

Nel netto, vittoria di Alessandro Caffi e Patrizio Ubezio con 45 punti. Alle loro spalle Raffaella Casalino e Luigi Ruggiero con 43, quindi Giuseppe Gaeta e Silvia Malinverni con 42. Il primo posto tra le coppie miste è andato a Cristina Ferla e Giorgio Andrigo, autori di 41 punti.

Il calendario agonistico riprenderà domenica 23 agosto con la Piccaia Golf Cup, prova individuale Stableford su 18 buche articolata in due categorie. Seguiranno l’Apericup, mercoledì 26 agosto; l’Erbaluce Golf Championship by Golf & Wine, gara a coppie con formula 4PM in programma sabato 29; il Jolly Sport Golf Tour, competizione individuale Stableford suddivisa in tre categorie, domenica 30 agosto.