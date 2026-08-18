Incendio Monte Barone, tre zone presidiate: proseguono le operazioni di spegnimento

Con l’ausilio del personale DOS, sono stati monitorati i siti più sensibili per verificare l’eventuale presenza di focolai ancora attivi.

Tre le zone operative a terra: un primo presidio è stato disposto nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove vengono contenute alcune fumarole sparse. Il secondo interessa il ponte sul rio Vacchera e la strada che da quel punto scende verso Le Piane. Mezzi antincendio sono impegnati anche nei pressi di un’abitazione e della chiesetta della frazione, dove continuano le operazioni di spegnimento. Nella frazione Le Piane è attivo, infine, un presidio dinamico, in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante.

Nelle tre aree continua l’azione di contenimento. Lo schieramento dei Vigili del Fuoco comprende 15 unità della sede centrale di Biella, tre del Comando VVF di Asti e nove del Comando VVF di Torino.

Sono impiegati l’UCL, un mezzo logistico, un carro fari, un’ABP Scania, un’ABP VAM 4000, un’ABP e un mezzo boschivo di Cossato, un’ABP Scout di Valdilana, un modulo boschivo del Comando VVF di Asti, due moduli boschivi e un’ABP del Comando VVF di Torino, un’ABP del distaccamento di Livorno Ferraris del Comando VVF di Vercelli e un modulo AIB del Comando VVF di Torino.

Alle operazioni partecipano anche 26 volontari AIB con otto mezzi antincendio, due operatori del Coordinamento della Protezione Civile di Biella con un’autobotte e tre unità della Croce Rossa Italiana, presenti nel posto di primo soccorso presso il PCA.

All’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per spegnere i punti ancora fumanti nella pineta sopra la chiesetta.

Il rifornimento idrico delle vasche destinate all’elicottero è stato garantito dal personale AIB e dai Vigili del Fuoco con l’ausilio delle autobotti.