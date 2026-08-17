Gifflenga, torna la stagione di raccolta delle mele per Il Meleto a Cascina Imperolo FOTO e VIDEO

A Gifflenga torna la stagione delle mele presso l’azienda agricola di Davide Pichetto Fratin, Cascina Imperolo. La raccolta inizierà il 18 agosto, in particolare a partire dalla varietà di mele “Gala” che, come tutti i prodotti de Il Meleto, sono coltivate tramite tecniche certificate e naturali.

Tra i valori fondamentali dell’azienda vi sono il rispetto per l’ambiente e l’attenzione per i ritmi della natura e per l’alternarsi delle stagioni. Grazie a questi principi e obiettivi sostenibili, Cascina Imperolo ha ampliato molto la sua offerta di prodotti, mantenendo sempre una particolare attenzione per la qualità della frutta. In continuo progresso e miglioramento, l’azienda si è affermata sempre di più nel Biellese anche per la cura che presta in fase di raccolta.

Scegliere Il Meleto significa valorizzare il territorio, comprando dei prodotti a “chilometro zero”. Immerso nella campagna, qui l’acquisto si trasforma in un’esperienza. Il punto vendita, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.00, si trova infatti tra le coltivazioni di frutta. Per questo si può vedere direttamente da dove proviene il prodotto che si acquista.

Tra le varietà di mele protagoniste della stagione autunnale di Cascina Imperolo si contano cinque tipologie, che accontentano le esigenze di tutti. In particolare:

- Gala: dolci e succose, le prime a dare il benvenuto all’autunno;

- Golden Delicious: gialle, croccanti e irresistibilmente zuccherine;

- Fuji: sode e speziate, con un gusto unico;

- Crimson Crisp: aromatiche e ricche di antiossidanti;

- Granny Smith: verdi, fresche e piacevolmente acidule.

Per maggiori informazioni sull’azienda e la sua offerta, consultare il sito www.ilmeleto.com.