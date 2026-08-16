Mongrando, modifica temporanea della viabilità lungo la SP 419 della Serra

Si avvisano i cittadini che la Provincia di Biella, per l'esecuzione di lavori di manutenzione dei piani viabili dal km 0+000 al km 0+730 della SP 419 della Serra nel Comune di Mongrando e dal km 6+370 al km 8+200 della SP 405 Mongrando - Donato nel Comune di Donato ha emesso l'Ordinanza n.117 del 13/08/2026.
Tale Ordinanza prevede
1. la limitazione temporanea del transito mediante istituzione di senso unico alternato, regolato da cartellonistica di cantiere, movieri ed impianto semaforico, dal km 0+000 al km 0+730 della SP 419 della Serra nel Comune di Mongrando e dal km 6+370 al km 8+200 della SP 405 Mongrando - Donato nel Comune di Donato;
2. l’istituzione del limite di velocità in progressiva diminuzione fino a 30 km/h in prossimità del cantiere.
dal 18/08/2026 al 09/09/2026 (fascia oraria 08:00 - 18:00)
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