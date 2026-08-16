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Valle Elvo | 16 agosto 2026, 07:30

Mongrando, modifica temporanea della viabilità lungo la SP 419 della Serra

Cosa prevede l'ordinanza

Mongrando, modifica temporanea della viabilità lungo la SP 419 della Serra

Mongrando, modifica temporanea della viabilità lungo la SP 419 della Serra

Si avvisano i cittadini che la Provincia di Biella, per l'esecuzione di lavori di manutenzione dei piani viabili dal km 0+000 al km 0+730 della SP 419 della Serra nel Comune di Mongrando e dal km 6+370 al km 8+200 della SP 405 Mongrando - Donato nel Comune di Donato ha emesso l'Ordinanza n.117 del 13/08/2026.

Tale Ordinanza prevede

1. la limitazione temporanea del transito mediante istituzione di senso unico alternato, regolato da cartellonistica di cantiere, movieri ed impianto semaforico, dal km 0+000 al km 0+730 della SP 419 della Serra nel Comune di Mongrando e dal km 6+370 al km 8+200 della SP 405 Mongrando - Donato nel Comune di Donato;

2. l’istituzione del limite di velocità in progressiva diminuzione fino a 30 km/h in prossimità del cantiere.

dal 18/08/2026 al 09/09/2026 (fascia oraria 08:00 - 18:00)

Maggiori dettagli qui

comune di mongrando, s.zo.

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