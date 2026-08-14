Evergreen Bike, avventure in e-bike tra natura e territorio

Sempre pronti a partire per una nuova avventura, gli appassionati di ASD Evergreenbike – Team Bike Evergreen rinnovano l’invito a vivere insieme l’esperienza delle escursioni in e-bike, alla scoperta del territorio e a stretto contatto con la natura.

L’associazione propone tour cicloturistici per tutti in e-bike, con particolare attenzione alla sicurezza e con l’obiettivo di unire esperienza, divertimento e piacere di pedalare in compagnia. Al centro delle attività ci sono infatti anche il valore del gruppo, l’amicizia e la condivisione, senza dimenticare il rispetto per la natura e per i luoghi attraversati durante le uscite.

I partecipanti sono accompagnati dalle guide nazionali CSEN-CONI, in un contesto pensato per vivere il cicloturismo con attenzione e consapevolezza, condividendo emozioni ed esperienze sulle due ruote.

"Noi siamo sempre pronti per nuove avventure. Vuoi vivere con noi queste emozioni? Iscriviti!"

Per informazioni è possibile consultare il sito www.evergreenbike.net oppure scrivere all’indirizzo info@evergreenbike.net.