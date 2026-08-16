Mottalciata, contributi per i centri estivi 2026: domande entro il 15 settembre

Il Comune di Mottalciata, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20.07.2026, riconosce un contributo a tutti i cittadini residenti nel Comune di Mottalciata che hanno frequentano i centri estivi 2026, previa apposita richiesta in carta libera da parte degli aventi diritto, come da modello allegato, da presentarsi entro e non oltre il 15.09.2026 corredata dall'iscrizione al Centro Estivo per una frequenza minima di tre settimane e l'evidenza dei pagamenti.

Maggiori info e domanda sul sito del Comune