Dalla Liguria un altro successo per il Racing Team Riverosse FOTO

Ancora un weekend positivo per il Racing Team Riverosse, protagonista sabato 8 agosto in terra ligure in occasione del 7° Trofeo Carbuta Park XC Giovanissimi, disputato a Carbuta, frazione di Calice Ligure.

A rappresentare i colori del team sono stati due giovani della categoria G4, impegnati in una prova tutt’altro che semplice, resa ancora più impegnativa dalle alte temperature di questo agosto. Presente anche Lorenzo Mersi nella categoria PG.

Il tracciato si è rivelato decisamente diverso rispetto a quelli sui quali i ragazzi sono solitamente abituati a gareggiare: un percorso intenso e molto tecnico, nel quale la capacità di guida della mountain bike ha avuto un ruolo determinante. A complicare ulteriormente la gara sono state le condizioni del terreno che, a causa della prolungata assenza di pioggia, si presentava molto secco, friabile e polveroso, richiedendo attenzione, controllo del mezzo e concentrazione lungo tutto il percorso.

Difficoltà che non hanno fermato i giovani portacolori delle Riverosse. I due G4 hanno affrontato la prova con tecnica e determinazione, mostrando una buona capacità di adattamento alle caratteristiche del tracciato.

A chiudere nel migliore dei modi la giornata è stata la vittoria di Tommaso Mersi, primo al traguardo e sul gradino più alto del podio. Buona prestazione anche per Pietro Vercelloni, autore di una gara solida conclusa al sesto posto.

Risultati che consentono ancora una volta al Racing Team Riverosse di ottenere soddisfazioni anche fuori dai confini piemontesi, con un successo in terra ligure che conferma il buon livello di preparazione dei suoi giovani atleti.

Alla base di queste prestazioni c’è il lavoro svolto durante tutta la stagione dal presidente e dagli allenatori, con particolare attenzione alla preparazione tecnica dei ragazzi. Un impegno costante che permette ai giovani atleti di affrontare con maggiore sicurezza anche i tracciati più difficili e tecnici e di esprimersi al meglio nelle situazioni più impegnative.

Per i ragazzi arriva ora un periodo di riposo dopo mesi di allenamenti, gare e trasferte. Sarà l’occasione per recuperare energie prima di tornare sui pedali e affrontare l’ultima parte della stagione.

L’obiettivo sarà ripartire al meglio per concludere nel migliore dei modi anche il percorso della Challenge Piemonte, continuando a rappresentare i colori del Racing Team Riverosse nelle prossime gare.

G4

Tommaso Mersi, 1° posto

Pietro Vercelloni, 6° posto

PG

Lorenzo Mersi