Lessona, 14mila euro all’associazione Genitori Sempre

Il Comune di Lessona ha concesso un contributo straordinario di 14mila euro all’associazione “Genitori Sempre Lessona che cresce” APS/ETS, impegnata nella gestione di alcuni servizi rivolti alle famiglie e ai bambini.

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale dopo la richiesta presentata dall’associazione, che ha segnalato maggiori spese sostenute nell’ambito delle attività previste dalla convenzione con l’Amministrazione.

La collaborazione riguarda in particolare la gestione del Centro Estivo e dei servizi di pre e post-orario, attività considerate dall’Amministrazione di interesse sociale e ricreativo per la comunità.

L’erogazione sarà comunque accompagnata dall’obbligo di rendicontazione. L’associazione dovrà presentare la documentazione consuntiva relativa alle attività svolte e una relazione sottoscritta dal presidente, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la concessione dei contributi.

La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta.