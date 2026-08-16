La Cerruti torna in via delle Rogge: 73mila euro per ripristinare la ex Biver

La scuola materna Cerruti è pronta a tornare nella nuova sede di via delle Rogge per l’anno scolastico 2026/2027 e il Comune di Biella avvia i lavori necessari per restituire i locali di via Carso alla proprietà nelle condizioni previste dal contratto di locazione.

L’Amministrazione comunale ha infatti affidatoad una ditta con sede a Occhieppo Inferiore, l’intervento di ripristino dello stato dei luoghi nei locali dell’ex Biverbanca, di proprietà della Banca di Asti, utilizzati temporaneamente per ospitare gli alunni della materna Cerruti.

Il contratto di locazione, stipulato dal Comune il 19 agosto 2024, prevedeva infatti che al termine dell'utilizzo gli spazi venissero riconsegnati ripristinando le condizioni originarie.

La scuola era stata trasferita in via Carso dopo l'ordinanza dirigenziale del 12 agosto 2024, che aveva evidenziato la necessità di ricollocare temporaneamente la materna Cerruti e adeguare altri locali alla nuova destinazione scolastica. La locazione è terminata il 30 giugno 2026.

Per i lavori il Comune ha previsto una spesa di 60mila euro oltre Iva, per un totale di 73.200 euro.