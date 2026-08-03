Gli Alpini della Valle del Cervo festeggiano 60 anni di attività FOTO e VIDEO

Campiglia Cervo ha ospitato ieri, domenica 2 agosto, la giornata conclusiva per il 60° anniversario del Gruppo Alpini Valle del Cervo. La cerimonia ufficiale si è aperta con l’alzabandiera, seguito dall’omaggio floreale alla madrina Mariangela Ramella Livrin e dalla consegna di un tagliere scolpito a Francis Romagnoni, socio fondatore e decano del sodalizio.

Il corteo, accompagnato dalla Banda musicale di Tavigliano, ha quindi raggiunto la chiesa parrocchiale per la Santa Messa. Al termine della funzione, i partecipanti sono tornati al monumento agli Alpini, dove è stata scoperta la lapide per l’intitolazione della piazza agli Alpini d’Italia. Dopo gli interventi delle autorità, il Gruppo ha donato 3.500 euro alla scuola primaria di Campiglia Cervo. La giornata è poi proseguita al Circolo Valët, in località Asmara, con il pranzo del sessantesimo e la musica in compagnia.

Un ringraziamento è stato rivolto ai Comuni, alle Valëtte an ĝipùn, ai volontari e a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.