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SPORT | 20 luglio 2026, 07:10

Bocce, gran finale a Valdengo per il campionato ANA di Biella

Bocce, gran finale a Valdengo per il campionato ANA di Biella (foto di repertorio)

Bocce, gran finale a Valdengo per il campionato ANA di Biella (foto di repertorio)

Lunedì, alle 21, a Valdengo, sarà l'esito della sfida tra i gruppi di Salussola con Eugenio Allorio, Andrea Allorio e Graglia con Corrado Cantone, Maurizio Danieli a determinare la conquista del 51° campionato biellese di bocce dell'associazione Alpini Sezione di Biella. Al terzo posto si sono piazzati i gruppi di Tavigliano con Francesco Scarparo, Mauro Pasqualcucco e Valle Mosso con Angelo Crappa Daniele Mento. 32 le coppie che hanno partecipato alla competizione, arbitrata da Sergio Baratella.

Sante Tregnago

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