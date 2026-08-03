Veglio, ecco nuovi contenitori per la raccolta di scarti e avanzi di cucina

In ottemperanza agli obblighi normativi nazionali ed europei che impongono la separazione del rifiuto organico dall’indifferenziato, nel comune di Veglio sono stati posizionati, vicino ai cassonetti esistenti con calotta, dei nuovi contenitori più piccoli dedicati esclusivamente alla raccolta degli scarti e degli avanzi di cucina.

“I rifiuti organici dovranno essere inseriti nei nuovi contenitori esclusivamente all'interno di sacchetti compostabili – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social - Chi fa già il compostaggio domestico, è caldamente invitato a continuare a farlo, considerato che rimane la forma di gestione più logica e sostenibile e potrà utilizzare i nuovi contenitori stradali solo in via saltuaria. Ad esempio per quegli avanzi che non possono essere inseriti nel compostaggio, come ossa di carne o lische di pesce. Il servizio per la gestione pratica della raccolta sul territorio sarà sempre curato da SEAB e seguirà il seguente calendario di svuotamento, diffuso sui canali istituzionali del Comune”.