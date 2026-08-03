Incidente in Superstrada, code e traffico rallentato (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella mattinata di oggi, 3 agosto, in prossimità dell’uscita di Valdengo, lungo la Superstrada, in direzione di Biella.

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, assieme ai sanitari del 118, impegnati nelle prime operazioni di assistenza e soccorso al conducente. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico, infatti, ha subito forti rallentamenti e deviazioni verso strade alternative.