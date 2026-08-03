Biella, chiude il parcheggio gratuito davanti all’ex ospedale

Dal prossimo 16 agosto non sarà più possibile parcheggiare davanti all’ex ospedale di Biella e le vetture presenti dalla data indicata verranno rimosse.
È quanto si legge nei cartelli affissi nei giorni scorsi che riporta le disposizioni del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: nello specifico parliamo dell’area dove un tempo ospitava le aree sosta dei dipendenti del vecchio nosocomio cittadino e ora usati gratuitamente dai cittadini della provincia.
È il segno dell’inizio dei lavori previsti per l’intervento di riqualificazione che darà vita al nuovo Istituto di Formazione del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria. Un progetto ambizioso che, come riportato in passato al momento della presentazione del piano, è destinato a portare nel centro cittadino centinaia di allievi agenti ogni anno.
Dalle informazioni raccolte, si dovrebbe cominciare con alcune operazioni di bonifica, a cui seguirà lo smaltimento di materiale presente all’interno della struttura.