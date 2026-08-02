Velocità e intesa con il proprio cane: a Bielmonte va in scena il Campionato Nazionale di Disc Dog FOTO e VIDEO

Una bella giornata di sole ha accolto quest’oggi, domenica 2 agosto, a Bielmonte, la rassegna nazionale di Disc Dog, la disciplina sportiva che vede cane e conduttore lavorare insieme in prove di abilità, velocità e precisione con il frisbee. Iscritti ben 25 cani, assieme ai loro padroni, provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla vicina Valle d’Aosta.

L'appuntamento è la quinta tappa del Campionato Nazionale Disc Dog CSEN 2026 e del Campionato Italiano Disc Dog FIDASC 2026. Come riportato dagli organizzatori, il Disc Dog è molto più di una competizione: è pratica sportiva che valorizza il rapporto tra cane e conduttore attraverso gioco, allenamento e collaborazione, offrendo al pubblico uno spettacolo dinamico e coinvolgente. L'evento è stato organizzato da GAME OF DOGS ASD con il patrocinio del comune di Piatto.