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CSEN News | 02 agosto 2026, 19:00

Velocità e intesa con il proprio cane: a Bielmonte va in scena il Campionato Nazionale di Disc Dog FOTO e VIDEO

Velocità e intesa con il proprio cane: a Bielmonte va in scena il Campionato Nazionale di Disc Dog (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Velocità e intesa con il proprio cane: a Bielmonte va in scena il Campionato Nazionale di Disc Dog (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Una bella giornata di sole ha accolto quest’oggi, domenica 2 agosto, a Bielmonte, la rassegna nazionale di Disc Dog, la disciplina sportiva che vede cane e conduttore lavorare insieme in prove di abilità, velocità e precisione con il frisbee. Iscritti ben 25 cani, assieme ai loro padroni, provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla vicina Valle d’Aosta. 

L'appuntamento è la quinta tappa del Campionato Nazionale Disc Dog CSEN 2026 e del Campionato Italiano Disc Dog FIDASC 2026. Come riportato dagli organizzatori, il Disc Dog è molto più di una competizione: è pratica sportiva che valorizza il rapporto tra cane e conduttore attraverso gioco, allenamento e collaborazione, offrendo al pubblico uno spettacolo dinamico e coinvolgente. L'evento è stato organizzato da GAME OF DOGS ASD con il patrocinio del comune di Piatto. 

g. c.

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