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Running e Trail | 03 agosto 2026, 08:40

Conto alla rovescia per Pundran an Corsa 2026

Conto alla rovescia per Pundran an Corsa 2026 (foto di repertorio)

Conto alla rovescia per Pundran an Corsa 2026 (foto di repertorio)

Torna venerdì 7 agosto la 13ª edizione di “Pundran an Corsa”, la podistica non competitiva e camminata organizzata dall’Oratorio San Lorenzo di Ponderano.

La partenza è prevista alle 19 dall’Oratorio e l’evento inaugurerà il fine settimana di festeggiamenti dedicati al Santo Patrono.

Per tutti i partecipanti sono previsti dei pacchi gara, fino ad esaurimento, mentre i vincitori riceveranno premi dedicati. A conclusione della manifestazione sarà possibile partecipare alla cena in allegria presso l’oratorio, prenotabile al momento dell’iscrizione. La quota di iscrizione alla corsa non competitiva/camminata è di 8 euro mentre la quota di iscrizione alla cena è di 15 euro.

“Ci auguriamo una partecipazione numerosa e ringraziamo i main sponsor Patti e Lauretana, insieme a tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’evento” riportano gli organizzatori.

Per informazioni: 339 5694078 o 339 7123903.

Redazione g. c.

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