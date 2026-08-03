Conto alla rovescia per Pundran an Corsa 2026

Torna venerdì 7 agosto la 13ª edizione di “Pundran an Corsa”, la podistica non competitiva e camminata organizzata dall’Oratorio San Lorenzo di Ponderano.

La partenza è prevista alle 19 dall’Oratorio e l’evento inaugurerà il fine settimana di festeggiamenti dedicati al Santo Patrono.

Per tutti i partecipanti sono previsti dei pacchi gara, fino ad esaurimento, mentre i vincitori riceveranno premi dedicati. A conclusione della manifestazione sarà possibile partecipare alla cena in allegria presso l’oratorio, prenotabile al momento dell’iscrizione. La quota di iscrizione alla corsa non competitiva/camminata è di 8 euro mentre la quota di iscrizione alla cena è di 15 euro.

“Ci auguriamo una partecipazione numerosa e ringraziamo i main sponsor Patti e Lauretana, insieme a tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’evento” riportano gli organizzatori.

Per informazioni: 339 5694078 o 339 7123903.