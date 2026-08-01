Alpini Valle del Cervo in festa per i 60 anni, suona la Fanfara di Pralungo FOTO e VIDEO

Il concerto della Fanfara Alpina di Pralungo, andato in scena venerdì 31 luglio al Parco delle Cave di Balma, ha dato il via agli appuntamenti organizzati per il 60° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Valle del Cervo, appartenente alla sezione Ana di Biella.
Il programma proseguito questa mattina, sabato 1° agosto, alle 11, con l’inaugurazione del cippo e l’alzabandiera nel parco comunale della Valligiana, a Rosazza. Alle 17, da Campiglia Cervo, la nona Corsa degli Alpini, valida per il Campionato di corsa in montagna Ana Biella e per il Trittico della Bürsch 2026.
Domenica 2 agosto, dalle 9.30, si terranno le cerimonie ufficiali con alzabandiera, sfilata, Santa Messa, deposizione della corona d’alloro, intitolazione della Piazza degli Alpini e saluto delle autorità. La giornata si concluderà alle 13 al Circolo Valët, in località Asmara, con l’aperitivo e il pranzo del sessantesimo anniversario.