sabato 01 agosto
Valle del Cervo in festa per i 60 anni degli Alpini, suona la Fanfara di Pralungo
Alpini Valle del Cervo in festa per i 60 anni, suona la Fanfara di Pralungo FOTO e VIDEO
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ALPINI | 01 agosto 2026, 19:21

Alpini Valle del Cervo in festa per i 60 anni, suona la Fanfara di Pralungo FOTO e VIDEO

Valle del Cervo in festa per i 60 anni degli Alpini, suona la Fanfara di Pralungo

Valle del Cervo in festa per i 60 anni degli Alpini, suona la Fanfara di Pralungo

Il concerto della Fanfara Alpina di Pralungo, andato in scena venerdì 31 luglio al Parco delle Cave di Balma, ha dato il via agli appuntamenti organizzati per il 60° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Valle del Cervo, appartenente alla sezione Ana di Biella.

Il programma proseguito questa mattina, sabato 1° agosto, alle 11, con l’inaugurazione del cippo e l’alzabandiera nel parco comunale della Valligiana, a Rosazza. Alle 17, da Campiglia Cervo, la nona Corsa degli Alpini, valida per il Campionato di corsa in montagna Ana Biella e per il Trittico della Bürsch 2026. 

Domenica 2 agosto, dalle 9.30, si terranno le cerimonie ufficiali con alzabandiera, sfilata, Santa Messa, deposizione della corona d’alloro, intitolazione della Piazza degli Alpini e saluto delle autorità. La giornata si concluderà alle 13 al Circolo Valët, in località Asmara, con l’aperitivo e il pranzo del sessantesimo anniversario.

G. Ch.

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