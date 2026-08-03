I cittadini segnalano punto pericoloso, il Comune risponde: a Viverone nuovo impianto di illuminazione

Un nuovo sistema di illuminazione è stato posizionato nel comune di Viverone. L’impianto si trova in via del Lago, lungo la strada che conduce al campo sportivo. A divulgare la notizia l’amministrazione comunale sui propri canali social: “Continua il nostro impegno per rendere più sicuri e fruibili i punti pericolosi in seguito alle segnalazioni dei cittadini”.
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