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Basso Biellese | 03 agosto 2026, 08:30

I cittadini segnalano punto pericoloso, il Comune risponde: a Viverone nuovo impianto di illuminazione

I cittadini segnalano punto pericoloso, il Comune risponde: a Viverone nuovo impianto di illuminazione (foto dalla pagina Facebook di Viverone Insieme)

I cittadini segnalano punto pericoloso, il Comune risponde: a Viverone nuovo impianto di illuminazione (foto dalla pagina Facebook di Viverone Insieme)

Un nuovo sistema di illuminazione è stato posizionato nel comune di Viverone. L’impianto si trova in via del Lago, lungo la strada che conduce al campo sportivo. A divulgare la notizia l’amministrazione comunale sui propri canali social: “Continua il nostro impegno per rendere più sicuri e fruibili i punti pericolosi in seguito alle segnalazioni dei cittadini”.

g. c.

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