Ancora un incidente lungo la strada della Serra, soccorso un giovane motociclista

Un altro incidente stradale si è verificato lungo la strada della Serra, già teatro di diversi sinistri in passato.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 1° agosto, a pochi metri di distanza da un altro riportato nelle scorse ore in un precedente articolo. Anche in questo caso è rimasto coinvolto un giovane che, in sella alla sua moto, è finito a terra per cause da accertare.

Il mezzo avrebbe riportato alcuni danni mentre il motociclista avrebbe riportato qualche escoriazione. Ad assisterlo alcuni automobilisti in transito lungo l’arteria dell’alta Valle Elvo.