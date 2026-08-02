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CRONACA | 02 agosto 2026, 16:30

Ancora un incidente lungo la strada della Serra, soccorso un giovane motociclista

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Ancora un incidente lungo la strada della Serra, soccorso un giovane motociclista

Ancora un incidente lungo la strada della Serra, soccorso un giovane motociclista

Un altro incidente stradale si è verificato lungo la strada della Serra, già teatro di diversi sinistri in passato. 

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 1° agosto, a pochi metri di distanza da un altro riportato nelle scorse ore in un precedente articolo. Anche in questo caso è rimasto coinvolto un giovane che, in sella alla sua moto, è finito a terra per cause da accertare. 

Il mezzo avrebbe riportato alcuni danni mentre il motociclista avrebbe riportato qualche escoriazione. Ad assisterlo alcuni automobilisti in transito lungo l’arteria dell’alta Valle Elvo.

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g. c.

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