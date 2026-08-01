Sala Biellese, domenica il 9° raduno di auto e moto d’epoca

Domenica 2 agosto, a Bornasco - Sala Biellese, si terrà la nona edizione del raduno di auto e moto d’epoca sulle strade della Valle Elvo.
L’iniziativa, promossa dall’Arci Amici di Bornasco con il patrocinio del Comune di Sala Biellese, rientra nel programma della festa patronale della Madonna della Neve. Il ritrovo è fissato nell’area attrezzata del padiglione feste di Bornasco. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8.30.
A ogni conducente verrà consegnato un buono sconto per la colazione e per il pranzo organizzato. Per informazioni è possibile contattare Mauro al numero 333 635 1268.