Chiavazza, la cena degli Alpini rinnova la tradizione tra amicizia e partecipazione: presente anche Corrado Perona FOTO

Folto pubblico per una serata all’insegna della convivialità. Come da tradizione gli alpini di Chiavazza, guidati dal capogruppo Giorgio Bertone, hanno organizzato la tradizionale cena di agosto che chiude il periodo estivo delle attività realizzate dalle penne nere del rione.

Tra gli ospiti era presente anche Corrado Perona, il past president dell’ANA nazionale. “Un caloroso ringraziamento a Claudio e Roberto, addetti alla preparazione dello spiedo bresciano e a tutte le persone, Alpini ed Amici, che hanno collaborato alla riuscita della serata” commentano dal gruppo.