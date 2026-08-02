Alpini, a Chiavazza fervono i preparativi per la cena di stasera: tutti insieme a festeggiare il “2 d’Aust”

Da alcune ore fervono i preparativi per l’appuntamento alpino volto a festeggiare il “2 d’Aust”.

Come riportato dal gruppo di Chiavazza, le prenotazioni sono chiuse, le tavole imbandite e i pianti pronti ad essere ultimati per l’evento serale che avrà inizio alle 20 di oggi nel cortile dell’oratorio parrocchiale del rione. In caso di brutto tempo c’è sempre un piano alternativo: il salone interno del teatro parrocchiale.

Il menù prevede un aperitivo di benvenuto, unito ad altri piatti a base di carne e una macedonia finale con gelato. Un’occasione speciale per trascorrere momenti di comunità con gli Alpini di Chiavazza.