"Piantumma la frasca" torna al Santuario del Cavallero

Domenica 2 agosto, al Cavallero, si terrà “Piantumma la frasca”, iniziativa promossa dagli Amici del Cavallero in collaborazione con il Gruppo Alpini di Coggiola, il coro “Le Betulle” e l’associazione “La Zattera”.

Il Santuario aprirà alle 10.30 e sarà possibile visitare le stanze dell’eremita. Alla stessa ora sono previste una lezione di yoga con il maestro Rainer e, nella biblioteca del Cavallero, attività per bambini curate dall’associazione “La Zattera”.

Alle 12 si terrà il picnic in piazza Ponte. Il ritrovo per la processione, organizzata con il Gruppo Alpini, è fissato alle 14.15 alla chiesetta di Zuccaro. L’arrivo al Santuario è previsto alle 15.40; alle 16 sarà celebrata la messa, accompagnata dai canti del coro “Le Betulle”.

Si ricorda che in caso di pioggia la festa sarà rinviata.