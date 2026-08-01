Zumaglia, archivio comunale: fondi regionali per censimento e valorizzazione

La Regione Piemonte ha finanziato il progetto presentato dal Comune di Zumaglia per il censimento, il riordino, la conservazione e la valorizzazione dell’Archivio storico comunale. Il contributo ha permesso di intervenire su un patrimonio documentale di rilevante interesse storico e amministrativo, dopo diversi anni di candidature da parte dell’amministrazione.

L’attività ha interessato la documentazione conservata nel Palazzo municipale, composta da atti risalenti a un periodo compreso tra il XVIII e il XX secolo. Il fondo comprende registri catastali, verbali del Consiglio comunale e della Giunta, documenti contabili e altro materiale utile alla ricostruzione della storia del territorio.

Grazie al finanziamento regionale, gli atti sono stati censiti, catalogati, riordinati e conservati secondo criteri archivistici. È stato inoltre predisposto un inventario informatizzato, che renderà la consultazione più semplice ed efficace.

Il progetto non riguarda soltanto la tutela del patrimonio storico, ma ha ricadute anche sull’organizzazione amministrativa. Un archivio ordinato consente infatti di reperire più facilmente i documenti, utilizzare meglio gli spazi, ridurre i tempi di ricerca e agevolare il lavoro quotidiano degli uffici.

«Dietro un ufficio che funziona bene – commenta il sindaco – c’è sempre un’organizzazione altrettanto efficace. Questo finanziamento ci consente di compiere un altro passo verso una gestione più solida e ordinata del Comune.

Il riordino dell’archivio non serve soltanto a conservare la memoria della nostra comunità, ma anche a migliorare concretamente il lavoro degli uffici. L’obiettivo è ridurre il peso delle attività che non producono un valore diretto per i cittadini, permettendo al personale comunale di concentrarsi sulla gestione delle pratiche e dei servizi, anziché impiegare tempo nella ricerca di documenti e fascicoli.

Si tratta di interventi che spesso restano lontani dai riflettori, ma che contribuiscono a rendere l’amministrazione più moderna e funzionale. Il lavoro riguarda anche gli aspetti meno visibili ai cittadini, ma che incidono direttamente sulla qualità dei servizi».

L’intervento rientra in un percorso più ampio che comprende investimenti nella digitalizzazione, nell’organizzazione interna e nella valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di migliorare la capacità del Comune di rispondere alle esigenze della comunità e, al tempo stesso, preservare la memoria storica del territorio.