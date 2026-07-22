Da Torino a Graglia, il fascino delle auto d'epoca al Santuario FOTO

Grande vivacità domenica 19 luglio al Santuario di Graglia per il raduno di un corposo numero di auto storiche giunte da Torino e facenti parte del Piemonte Club Veteran Car.

Trentacinque "vecchiette" scoppiettanti hanno raggiunto il Santuario, luogo di culto e di serenità, per assaporare una giornata di preghiera, di cultura e di enogastronomia.

I partecipanti sono stati accolti sulla piazza dal rettore Don Eugenio Zampa che ha impartito la benedizione agli automezzi e ai loro proprietari sottolineando l’utilità di manifestazioni di questo tipo che contribuiscono a rafforzare i legami di amicizia e a diffondere cultura e tradizione.

A seguire la dottoressa Claudia Ghiraldello ha condotto gli oltre sessanta intervenuti in una visita entro il Santuario raccontandone la nascita e lo sviluppo nei secoli e illustrandone i beni storico-artistici tra i quali il prezioso simulacro della Madonna lauretana risalente al 1620 e conservato nel sacello; questa statua fu realizzata a Torino da Nicolao Velotti del quale quest’anno corrono i 400 anni dalla morte.

Dopo la visita nella chiesa, la comitiva ha raggiunto il Museo dedicato all’artista gragliese Paolo Giovanni Crida e ne ha potuto ammirare le tante opere pittoriche distribuite nelle tre sale. Notevole apprezzamento ha destato anche la sala che ospita la biblioteca e che sulla volta reca tra l’altro una raffigurazione del Santuario prima dell’ampliamento ottocentesco.

Visibilmente soddisfatto, il numeroso gruppo era guidato dal presidente Claudio Castelli, dal tesoriere Mirco Gonella e dai soci nonché organizzatori Fabio Pandolfini e Tiziana Bergesio la quale, al termine della visita, a nome di tutti, ha ringraziato la Ghiraldello evidenziandone “assoluta professionalità e grande competenza, che hanno suscitato vero interesse tra i partecipanti”.

La piacevolissima giornata si è conclusa con il pranzo nel ristorante del Santuario, in uno scenario artistico ricco di decori che, su soffitti e pareti, sono stati vivamente ammirati dai commensali.