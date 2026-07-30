Biella Corse, tutto pronto per il Rally Regione Piemonte

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 si correrà il 20° Rally Regione Piemonte, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) e per la Coppa Rally 1ª Zona (CRZ). Sarà l’ultimo rally della stagione prima della pausa estiva.

Nella prova valida per il CRZ saranno al via anche tre equipaggi e due navigatori Biella Corse. I primi a partire saranno Nicolet Armin e Hervé Navillod, sulla Renault Clio RS Line TCE numero 246, appartenente al gruppo RC5N e alla classe Rally 5. Con il numero 249 toccherà a Daniele Pession e Denis Baravalle, anche loro su una Renault Clio RS Line TCE, nel gruppo RC5N e nella classe Rally 5. Infine, con il numero 278, prenderanno il via Sandro Quinto e Andrea Traversa, su una Peugeot 106 nella categoria Racing Start.

Tra i navigatori, Tiziano Pieri affiancherà il pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia RS numero 208, nel gruppo RC2N e nella classe Rally 2. Jennyfer Lale Murix correrà invece con il pilota Under 25 Simone Spinella, sulla Opel Corsa GS Line numero 231, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4.

La manifestazione scatterà da Cherasco, in provincia di Cuneo, alle 21 di venerdì 31 luglio e terminerà ad Alba, dove gli arrivi sono previsti a partire dalle 15 di domenica.

Sono undici le prove speciali in programma, tutte concentrate nelle giornate di sabato e domenica.

Sabato ne saranno disputate sette: due passaggi sui tracciati “Borine-Cissone”, lungo 14,20 chilometri, “Rodello-Benevello”, di 14,90 chilometri, e “Niella Belbo”, di 13,42 chilometri, oltre a un solo passaggio sulla prova spettacolo “Robini”, lunga 2,54 chilometri.

Domenica i concorrenti affronteranno le quattro prove rimanenti, ricavate da due passaggi ciascuno sui tracciati “San Grato-Robini”, di 11,43 chilometri, e “Cossano-Trezzo Tinella”, di 16,28 chilometri. In totale saranno percorsi 488,25 chilometri, 143 dei quali in prova speciale.

I risultati dello scorso fine settimana

Rally di Salsomaggiore Terme

A Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, sabato 25 e domenica 26 luglio si è disputata la nona edizione del Rally di Salsomaggiore Terme, valido per il CRZ 9 e per il TRZ Storiche e Classiche.

Harshana Ratnayake ha debuttato con un ottimo risultato sul sedile di sinistra della vettura. Alla guida di una Renault Clio, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4, con Manuela Pellati come navigatrice, ha vinto la classe e il gruppo, concludendo al nono posto assoluto.

Buona prova anche per Thomas Trombetta, navigatore del pilota Omar Marangoni su una Lancia Ypsilon, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4. L’equipaggio ha terminato il rally all’undicesimo posto di classe, al diciassettesimo di gruppo e al 39° assoluto.

Niente da fare, invece, per Marco Zegna, impegnato nell’occasione con il pilota Davide Rosini su un’altra Lancia Ypsilon, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4. L’equipaggio si è ritirato nel corso della nona prova speciale.

Time to Rally

Al 23° Time to Rally, disputato sabato 25 e domenica 26 luglio a Noale, in provincia di Venezia, e valido per la Coppa Italia Zona 5 e per il Campionato Alpe Adria Rally, la navigatrice Biella Corse Francy Belli ha gareggiato al fianco del pilota Corrado Gabriele su una Lancia Ypsilon, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4.

L’equipaggio ha concluso la competizione al nono posto di classe, al quindicesimo di gruppo e al 48° posto assoluto.