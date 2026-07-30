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Motori | 30 luglio 2026, 08:00

Biella Corse, tutto pronto per il Rally Regione Piemonte

Biella Corse, tutto pronto per il Rally Regione Piemonte

Biella Corse, tutto pronto per il Rally Regione Piemonte

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 si correrà il 20° Rally Regione Piemonte, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) e per la Coppa Rally 1ª Zona (CRZ). Sarà l’ultimo rally della stagione prima della pausa estiva.

Nella prova valida per il CRZ saranno al via anche tre equipaggi e due navigatori Biella Corse. I primi a partire saranno Nicolet Armin e Hervé Navillod, sulla Renault Clio RS Line TCE numero 246, appartenente al gruppo RC5N e alla classe Rally 5. Con il numero 249 toccherà a Daniele Pession e Denis Baravalle, anche loro su una Renault Clio RS Line TCE, nel gruppo RC5N e nella classe Rally 5. Infine, con il numero 278, prenderanno il via Sandro Quinto e Andrea Traversa, su una Peugeot 106 nella categoria Racing Start.

Tra i navigatori, Tiziano Pieri affiancherà il pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia RS numero 208, nel gruppo RC2N e nella classe Rally 2. Jennyfer Lale Murix correrà invece con il pilota Under 25 Simone Spinella, sulla Opel Corsa GS Line numero 231, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4.

La manifestazione scatterà da Cherasco, in provincia di Cuneo, alle 21 di venerdì 31 luglio e terminerà ad Alba, dove gli arrivi sono previsti a partire dalle 15 di domenica.

Sono undici le prove speciali in programma, tutte concentrate nelle giornate di sabato e domenica.

Sabato ne saranno disputate sette: due passaggi sui tracciati “Borine-Cissone”, lungo 14,20 chilometri, “Rodello-Benevello”, di 14,90 chilometri, e “Niella Belbo”, di 13,42 chilometri, oltre a un solo passaggio sulla prova spettacolo “Robini”, lunga 2,54 chilometri.

Domenica i concorrenti affronteranno le quattro prove rimanenti, ricavate da due passaggi ciascuno sui tracciati “San Grato-Robini”, di 11,43 chilometri, e “Cossano-Trezzo Tinella”, di 16,28 chilometri. In totale saranno percorsi 488,25 chilometri, 143 dei quali in prova speciale.

I risultati dello scorso fine settimana

Rally di Salsomaggiore Terme

A Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, sabato 25 e domenica 26 luglio si è disputata la nona edizione del Rally di Salsomaggiore Terme, valido per il CRZ 9 e per il TRZ Storiche e Classiche.

Harshana Ratnayake ha debuttato con un ottimo risultato sul sedile di sinistra della vettura. Alla guida di una Renault Clio, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4, con Manuela Pellati come navigatrice, ha vinto la classe e il gruppo, concludendo al nono posto assoluto.

Buona prova anche per Thomas Trombetta, navigatore del pilota Omar Marangoni su una Lancia Ypsilon, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4. L’equipaggio ha terminato il rally all’undicesimo posto di classe, al diciassettesimo di gruppo e al 39° assoluto.

Niente da fare, invece, per Marco Zegna, impegnato nell’occasione con il pilota Davide Rosini su un’altra Lancia Ypsilon, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4. L’equipaggio si è ritirato nel corso della nona prova speciale.

Time to Rally

Al 23° Time to Rally, disputato sabato 25 e domenica 26 luglio a Noale, in provincia di Venezia, e valido per la Coppa Italia Zona 5 e per il Campionato Alpe Adria Rally, la navigatrice Biella Corse Francy Belli ha gareggiato al fianco del pilota Corrado Gabriele su una Lancia Ypsilon, nel gruppo RC4N e nella classe Rally 4.

L’equipaggio ha concluso la competizione al nono posto di classe, al quindicesimo di gruppo e al 48° posto assoluto.

C.S. Biella Corse, G. Ch.

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