Biella Motor Team pronta per il Rally Regione Piemonte

Appuntamento importante per la scuderia Biella Motor Team. Nel prossimo fine settimana sarà impegnata ad Alba dove si corre il Rally Regione Piemonte.

Alla gara maggiore valida per il Campionato Italiano Assoluto si abbina quella che assegna punti (con coefficiente 1,5) per la Coppa Rally di Zona 1 dove la scuderia biellese punta a recitare un ruolo di primo piano. Con il numero 228, alla ricerca di punti “pesanti” per la CRZ1 in classe Rally4, ci sarà Massimo Lombardi con la sua abituale Peugeot 208 GT Line.

La novità è che, per la prima volta, al suo fianco ci sarà l’esperto navigatore Alberto Pincin. Aspira, invece, ad un ruolo da protagonista in classe Rally5 Alessandro Colombo che sulla Renault Clio RS (numero di gara 240) farà ancora coppia con Giuliano Santi. Stefano Mazzola e Vincenzo Torricelli, poi, cercheranno di farsi largo in classe N2 con la Peugeot 106 S16 con il numero 274 sulle fiancate.

Infine, numero 225, la navigatrice Viviana Previato sarà la navigatrice di Romina Saracco su una Renault Clio Sport di classe R3.