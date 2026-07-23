Biella 4 Racing, grande successo per il Remember Alberto Caligaris 2026

“Un grande successo!”. Questo il commento unanime da parte degli esponenti Biella 4 Racing sull’edizione 2026 del Remember Alberto Caligaris, Manifestazione in ricordo del compianto pilota biellese, giunta alla sua quinta edizione.

“Siamo proprio soddisfatti”, proseguono i rappresentanti B4R, “abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per questa edizione del nostro Remember, e ciò ci riempie di gioia. È stata un po’ una scommessa, andando a modificare completamente le location ed il percorso, ma ha pagato, facendo trascorrere una giornata ai nostri partecipanti, quasi quaranta autovetture, fra divertimento ed amicizia, che è il nostro obiettivo principale, in ricordo di Alberto”.

Una grande partecipazione dunque. “Esattamente, avere alla partenza quasi quaranta auto non ce lo aspettavamo, ma ci ha reso molto orgogliosi. Fra di essi vi erano partecipanti che sono con noi fin dal primo anno, nuovi volti, ma anche gruppi che hanno aderito in gran numero, come quello dei Pandisti del Panda Raid 2026, con cui prosegue un’ottima e proficua collaborazione, ma anche il gruppo degli Abarthisti Biella, presenti in forze, così come le Scuderie amiche di Equipe Vitesse e Valsessera Jolly Club Classic, che hanno sempre il piacere di essere con noi. Un bel mix che certifica che il bel lavoro e la giusta armonia premiano sempre”.

Novità hanno caratterizzato questo Remember. “Proprio così. In questo 2026 abbiamo deciso di spostare la partenza a Valle San Nicolao, dove al mattino i nostri partecipanti hanno potuto ritrovarsi, fare colazione e seguire il briefing pre partenza. Qui è doveroso il ringraziamento all’amministrazione comunale di Valle San Nicolao che ci ha accolto splendidamente concedendoci in uso gli spazi di loro competenza, così come i referenti del complesso della “Vallese”. Da qui il giro turistico di più di sessanta chilometri, con all’interno i nostri immancabili giochi, e per la quasi totalità mai affrontato in precedenza, ha portato le autovetture a Gattinara, presso la splendida Torre delle Castelle, con il Gruppo Alpini che ci ha accolti a braccia aperte, con deliziosi piatti e ottimi vini, un sentito grazie a tutti questi volontari per l’ottimo pranzo offertoci, e per le attività che quotidianamente svolgono sul loro territorio”.

Un’edizione da ricordare dunque. “Esattamente, un’edizione decisamente ottima, anche se ovviamente si può sempre migliorare. Consentiteci un ringraziamento anche a tutto lo staff che ha gestito la giornata di domenica, nelle persone di Andrea, Massimo, Giovanni, Andrea, Luca, Alberto, Andrea, Silvana, Edi, Chiara e Luca, una piccola grande squadra”.

Ora si aspetta con trepidazione il 2027. “Le idee non mancano, alcune sono già nate nella giornata di domenica, ma è ancora presto, ora dopo qualche settimana di pausa, gli appuntamenti agonistici di scuderia già fanno capolino a fine agosto. Per il momento buone ferie a tutti!”.