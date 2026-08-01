A Campiglia Cervo torna la Corsa degli Alpini: sabato la nona edizione

Sabato 1° agosto Campiglia Cervo ospiterà la nona edizione della Corsa degli Alpini, organizzata dal Gruppo Valle del Cervo della sezione ANA di Biella.

La prova si svilupperà su un tracciato di 8 km, con 450 m D+, e sarà valida per il Campionato sezionale di trail. L’appuntamento rappresenterà inoltre l’ultima gara utile per il Trittico ’dla Bürsch 2026.

Il ritrovo è fissato alle 16 presso la sede del Gruppo Alpini di Campiglia Cervo, dove sarà possibile ritirare i pettorali. La partenza è prevista alle 17 dalla piazza della Chiesa. Al termine della competizione, alle 19.30, è in programma una spaghettata aperta a tutti.