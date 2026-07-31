Anas, ispezioni periodiche nella galleria Volpe: chiude stasera 31 luglio

Anas ha programmato alcune ispezioni tecniche periodiche all’interno della galleria Volpe, situata al km 14,150 della strada statale 232 Var “Panoramica Zegna”, nel territorio di Cossato, in provincia di Biella.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, sia per i conducenti sia per il personale impegnato, la galleria sarà chiusa al traffico in direzione sud, da Valdilana verso Quaregna e Cossato, dalle 21 di oggi, venerdì 31 luglio, alle 6 di domani, sabato 1° agosto.

Nessuna variazione è prevista per chi viaggia in direzione nord, da Quaregna verso Valdilana e Lessona: il transito in galleria resterà regolarmente consentito durante gli interventi.

La chiusura è stata programmata in orario notturno per limitare i disagi alla viabilità locale. I veicoli diretti verso sud e Quaregna saranno deviati sulla rete stradale locale attraverso un percorso indicato da apposita segnaletica.

Anas, società del Gruppo FS, ricorda la campagna per la sicurezza stradale: «Quando sei alla guida tutto può aspettare. Guida e basta». Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.148.