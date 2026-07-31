Cossato, giornata dedicata alla musica con laboratori ed esibizioni live

Seconda edizione del Kòs Music Festival di scena in questi giorni nel comune di Cossato. Sabato 1° agosto, dalle 16, piazza Tempia si riempirà di musica, energia e divertimento per una giornata adatta ad ogni età.

Si comincerà con i laboratori musicali gratuiti dedicati ai bambini seguiti poi dalle esibizioni live (dalle 18.30 alle 23.30) con artisti e band locali sul palco pronti ad accompagnare il pubblico con brani coinvolgenti e spinti dal desiderio autentico di comunicare, raccontarsi ed emozionare. Saranno presenti anche stand di street food per accompagnare la serata.