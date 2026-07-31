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CULTURA E SPETTACOLI | 31 luglio 2026, 09:00

Cossato, giornata dedicata alla musica con laboratori ed esibizioni live

Nuovo appuntamento del Kòs Music Festival.

Cossato, giornata dedicata alla musica con laboratori ed esibizioni live (foto di repertorio)

Cossato, giornata dedicata alla musica con laboratori ed esibizioni live (foto di repertorio)

Seconda edizione del Kòs Music Festival di scena in questi giorni nel comune di Cossato. Sabato 1° agosto, dalle 16, piazza Tempia si riempirà di musica, energia e divertimento per una giornata adatta ad ogni età. 

Si comincerà con i laboratori musicali gratuiti dedicati ai bambini seguiti poi dalle esibizioni live (dalle 18.30 alle 23.30) con artisti e band locali sul palco pronti ad accompagnare il pubblico con brani coinvolgenti e spinti dal desiderio autentico di comunicare, raccontarsi ed emozionare. Saranno presenti anche stand di street food per accompagnare la serata.

Redazione g. c.

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