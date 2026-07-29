Il prossimo appuntamento programmato per Rally & co sarà il Rally di Alba Regione Piemonte in programma nel weekend del 1 e 2 agosto.
Per la scuderia biellese al via Michele Griffa e Paolo Ciscato che a bordo della Renault Clio Williams giallo/blu cercheranno di ben figurare in classe N3.
Giuliano Santi (Rally & co) torna nei rally moderni a bordo di una Renault Clio Rally 5. Come navigatore avrà Alessandro Colombo dopo la bella prestazione al Rally di Castiglione Torinese.
La gara dei lanieri sarà quella del campionato rally 1° zona, gara che parte al seguito della competizione valida per il campionato italiano rally. Per loro 6 prove speciali per un totale di 70 km cronometrati con partenza da Cherasco ed arrivo sabato sera ad Alba.
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Motori | 29 luglio 2026, 07:10
Rally & co in gara ad Alba FOTO
Il prossimo appuntamento programmato per Rally & co sarà il Rally di Alba Regione Piemonte in programma nel weekend del 1 e 2 agosto.
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