Rally & co in gara ad Alba FOTO

Il prossimo appuntamento programmato per Rally & co sarà il Rally di Alba Regione Piemonte in programma nel weekend del 1 e 2 agosto.



Per la scuderia biellese al via Michele Griffa e Paolo Ciscato che a bordo della Renault Clio Williams giallo/blu cercheranno di ben figurare in classe N3.



Giuliano Santi (Rally & co) torna nei rally moderni a bordo di una Renault Clio Rally 5. Come navigatore avrà Alessandro Colombo dopo la bella prestazione al Rally di Castiglione Torinese.



La gara dei lanieri sarà quella del campionato rally 1° zona, gara che parte al seguito della competizione valida per il campionato italiano rally. Per loro 6 prove speciali per un totale di 70 km cronometrati con partenza da Cherasco ed arrivo sabato sera ad Alba.