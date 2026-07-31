Abbandono degli animali, previste ammende fino a 10mila euro FOTO e VIDEO

La Polizia di Stato pone l'accento sull’abbandono degli animali domestici, un fenomeno particolarmente diffuso durante il periodo estivo. Il nuovo spot è stato diffuso attraverso i canali social ufficiali.

Abbandonare un animale, oltre che un gesto incivile, costituisce un reato. L’articolo 727 del Codice penale prevede, per chi abbandona animali domestici o abituati alla cattività, l’arresto fino a un anno oppure un’ammenda compresa tra 5mila e 10mila euro. La pena è aumentata di un terzo se l’abbandono avviene su una strada o nelle sue pertinenze. Quando il reato viene commesso utilizzando un veicolo, è inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a un anno.

Oltre alle conseguenze previste dalla legge, questa condotta può mettere in serio pericolo sia l’animale sia chi si trova alla guida: "Un vero e proprio tradimento nei confronti dei propri animali domestici".

Nel filmato, realizzato dalla Polizia di Stato, una poliziotta termina la giornata di lavoro, rientra a casa, prepara la valigia e parte per le vacanze insieme alla sua Joy.

#L’amiciziaèunacosaseria

"Non abbandonare gli animali!".