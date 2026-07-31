Nuovassauto conquista per la 14ª volta il Ford President's Award FOTO

NUOVA ASSAUTO è stata insignita del prestigioso Ford President's Award per l'Eccellenza nell'Esperienza Cliente, a testimonianza del suo straordinario impegno nel fornire un servizio di livello mondiale per tutto il 2025. Consegnato da Fabrizio Bambina, questo riconoscimento premia gli eccezionali risultati ottenuti dalla concessionaria sia nelle Vendite sia nell'Assistenza, nelle divisioni Passenger Vehicles (PV) e Ford Pro. Si tratta della 14ª volta che NUOVA ASSAUTO riceve questo importante riconoscimento, consolidando la sua reputazione di leader nella soddisfazione del cliente.

Il Ford President's Award è uno dei programmi di riconoscimento più prestigiosi nel settore automobilistico e celebra le concessionarie che si distinguono costantemente per offrire esperienze cliente senza pari. In linea con la missione di Ford di creare successo per il cliente in tutta Europa, il premio mette in evidenza i concessionari che eccellono nel promuovere fedeltà e soddisfazione attraverso un'assistenza e un servizio eccezionali.

Fabrizio Bambina ha elogiato il risultato della concessionaria, dichiarando: «Questo premio riflette la dedizione e il duro lavoro di tutto il team di NUOVA ASSAUTO. In Ford, siamo orgogliosi di avere concessionarie come la vostra che rappresentano i valori di eccellenza e innovazione che definiscono il nostro marchio da oltre 120 anni. Vincere questo premio 14 volte è un risultato straordinario e una vera testimonianza del vostro costante impegno nel garantire un'esperienza cliente eccezionale».

Ciò che distingue il Ford President's Award è il suo processo di selezione unico: i vincitori vengono scelti esclusivamente in base al feedback dei clienti Ford.