A Biella il 75° anniversario del Vespa Club, grande partecipazione a Rievocazione Storica e Raduno Nazionale FOTO

Biella ha vissuto un fine settimana all'insegna della passione per la Vespa, accogliendo centinaia di appassionati in occasione del 75° anniversario del Vespa Club Biella. Le celebrazioni hanno visto lo svolgimento di due importanti manifestazioni: la Rievocazione Storica "Sulle Strade della Lana" e il Raduno Nazionale Vespa Club Biella, eventi che hanno unito sport, turismo e valorizzazione del territorio.

Il primo appuntamento si è svolto nella giornata di sabato con la Rievocazione Storica "Sulle Strade della Lana", valida come 3ª prova del Trofeo Regolarità Nord Ovest e 7ª prova del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche. Piloti arrivati da diverse città italiane, tra cui L'Aquila, Seregno, Lecce, Ivrea, Biella e molte altre località, si sono messi alla prova lungo un percorso che ha attraversato alcune delle storiche strade del Rally della Lana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere un'esperienza unica tra paesaggi spettacolari e strade che hanno fatto la storia del motorsport biellese.

Sempre nella giornata di sabato è iniziata anche l'accoglienza dei partecipanti al Raduno Nazionale. Dopo le registrazioni, i vespisti hanno preso parte a un itinerario turistico che ha toccato il Santuario di Oropa, la caratteristica Galleria di Rosazza e l'intera Valle Cervo, per poi fare ritorno a Biella. Un percorso particolarmente apprezzato, che ha permesso agli ospiti di conoscere alcune delle eccellenze paesaggistiche del territorio.

La manifestazione è proseguita domenica con il Raduno Nazionale. Dopo il ritrovo e la colazione presso il Centro Commerciale I Giardini, i partecipanti sono partiti per un nuovo tour attraverso il Biellese. La giornata è proseguita con l'aperitivo organizzato dalla Pro Loco di Vaglio Pettinengo, molto apprezzato dai presenti, e con il pranzo conviviale presso il Ristorante Il Quadretto, seguito dalle premiazioni finali.

L'evento ha rappresentato un'importante occasione per promuovere il territorio biellese, facendo conoscere ai numerosi ospiti le sue bellezze naturali, la sua storia e le sue tradizioni, confermando ancora una volta la capacità del Vespa Club Biella di organizzare manifestazioni di rilievo nazionale.

Il Vespa Club Biella desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soci e ai volontari che hanno contribuito con impegno e passione alla perfetta riuscita dell'evento: “Un grazie speciale a chi ha accolto i partecipanti nel piazzale, a chi ha presidiato i punti di timbro della Rievocazione Storica, a chi ha collaborato nell'organizzazione del Raduno Nazionale e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Il successo di questo weekend è anche merito del loro prezioso lavoro, della loro disponibilità e del loro grande spirito di squadra”.

E infine: “Un ringraziamento particolare va inoltre ai volontari della FAND, agli Angeli in Moto, ai Think Biker, alla Croce di Malta, al nostro sponsor Adriano Mondin, a Bottega Verde, alla Pro Loco di Vaglio Pettinengo per l'ottimo aperitivo, al Ristorante Il Quadretto per l'accoglienza e il pranzo, a tutti gli enti e alle associazioni che hanno collaborato e, naturalmente, a tutti i partecipanti che hanno scelto di festeggiare insieme a noi questo importante traguardo. È stato anche un evento benefico, a favore di FAND e Fondo Edo Tempia”.

Il 75° anniversario del Vespa Club Biella si chiude così con un bilancio estremamente positivo: due giornate di sport, amicizia, turismo e solidarietà che resteranno nel cuore di tutti coloro che vi hanno preso parte e che confermano quanto la passione per la Vespa sappia ancora unire persone provenienti da ogni parte d'Italia.