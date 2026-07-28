Nuoto pinnato, agli italiani la squadra biellese è la prima del Piemonte

Buone premesse per il futuro arrivano dai risultati ottenuti dalla squadra master di nuoto pinnato dell’APD Pietro Micca Biella, che ai Campionati italiani di fondo, disputati nel fine settimana nelle acque di Viverone, ha conquistato il quinto posto nella classifica di società. Un piazzamento che le ha permesso di risultare la prima formazione piemontese tra le 20 partecipanti.

Nel dettaglio:

- Davide Bocca, all’esordio nelle competizioni nella categoria M40, venerdì ha ottenuto il secondo posto nei 1000 metri pinne, alle spalle di Murtas di Cagliari. Sabato si è invece imposto nei 3000 metri pinne, laureandosi campione italiano.

- Rita Insalaco, anche lei al debutto agonistico, ha raggiunto il terzo gradino del podio nei 1000 metri pinne della categoria M50, al termine di una buona prova.

- Marco Nicolello, fresco campione italiano nei 50 metri pinne, si è classificato secondo nei 1000 metri pinne della categoria M50, a soli nove secondi dal vincitore, sfiorando così il titolo nazionale. Un risultato che lascia comunque intravedere ulteriori margini di miglioramento.

- Edoardo Bertella, nei 1000 metri pinne della categoria M25, ha conquistato il terzo posto, chiudendo a meno di un minuto dal campione italiano.

- Loris Sorteni, nella categoria M55, venerdì ha sfiorato il podio nei 1000 metri monopinna, alla sua prima gara con questo attrezzo. Sabato ha poi centrato il terzo posto nei 3000 metri pinne, salendo sul podio tricolore.

- Alessandro Barberis ha gareggiato nei 1000 e nei 3000 metri nuoto pinnato della categoria M45, ottenendo due medaglie d’argento alle spalle di Zanette di Treviso, vincitore di entrambe le classifiche assolute master.

- Fanny Grendine, dopo i tre titoli italiani e i due record nazionali conquistati in piscina, si è imposta sia nei 1000 sia nei 3000 metri nuoto pinnato della categoria M30. In entrambe le distanze ha inoltre ottenuto il primo posto assoluto master, dominando le rispettive prove.

Soddisfatti i tecnici Matteo Zavattaro e Andrea Rigola: «Un ritorno alle gare di fondo con una squadra competitiva ci voleva, finalmente. La formazione è soltanto all’inizio del proprio percorso, si sta costruendo e mancano ancora alcuni elementi dotati di un buon potenziale. Il quinto posto nella classifica di società rappresenta una conferma: si può progettare qualcosa e bisogna crederci. Possiamo e dobbiamo esserci. La Pietro Micca ci segue e ci accompagna nel migliore dei modi. La stagione, soprattutto nella parte finale, è stata molto positiva e in costante crescita. Ora inizia la pausa estiva, fino a settembre, quando riprenderanno gli allenamenti alla piscina Rivetti. Con il pensiero sempre rivolto a Gino, sempre e comunque con noi».