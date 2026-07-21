La Corsa del Carmine richiama 140 runner a Mongrando: Deusebio e Travaglini sono 1° al traguardo FOTO

Buona partecipazione a Mongrando per la Corsa del Carmine, la prova non competitiva organizzata da La Vetta Running.

Nella prima serata di ieri, 20 luglio, a due passi del Municipio, 140 runners hanno affrontato le due gare in programma: la camminata da 6 chilometri, seguita dalla prova da 7,7 km su un percorso che abbraccia le frazioni più caratteristiche del paese.

Ancora una volta la manifestazione è stata particolarmente apprezzata dagli sportivi, favoriti anche da un clima mite rispetto alle scorse settimane. Alla fine, Marco Deusebio e Elisa Travaglini sono giunti primi al traguardo sotto lo sguardo attento di molti visitatori, giunti a Mongrando per prendere parte alla tradizionale Festa del Carmine.

Al termine delle premiazioni simboliche, un ristoro finale in compagnia ha chiuso la serata, contrassegnata da un clima sereno e conviviale.