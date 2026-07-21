 / Running e Trail

Running e Trail | 21 luglio 2026, 13:00

La Corsa del Carmine richiama 140 runner a Mongrando: Deusebio e Travaglini sono 1° al traguardo FOTO

La Corsa del Carmine richiama 140 runner a Mongrando: Deusebio e Travaglini sono 1° al traguardo FOTO

La Corsa del Carmine richiama 140 runner a Mongrando: Deusebio e Travaglini sono 1° al traguardo FOTO

Buona partecipazione a Mongrando per la Corsa del Carmine, la prova non competitiva organizzata da La Vetta Running. 

Nella prima serata di ieri, 20 luglio, a due passi del Municipio, 140 runners hanno affrontato le due gare in programma: la camminata da 6 chilometri, seguita dalla prova da 7,7 km su un percorso che abbraccia le frazioni più caratteristiche del paese. 

Ancora una volta la manifestazione è stata particolarmente apprezzata dagli sportivi, favoriti anche da un clima mite rispetto alle scorse settimane. Alla fine, Marco Deusebio e Elisa Travaglini sono giunti primi al traguardo sotto lo sguardo attento di molti visitatori, giunti a Mongrando per prendere parte alla tradizionale Festa del Carmine. 

Al termine delle premiazioni simboliche, un ristoro finale in compagnia ha chiuso la serata, contrassegnata da un clima sereno e conviviale.

g. c.

Le prime dal territorio

Biella

La trappola del falso Carabiniere al telefono colpisce ancora: biellese raggirato in casa, bonifico bloccato in extremis (foto di repertorio)

La trappola del falso Carabiniere al telefono colpisce ancora: biellese raggirato in casa, bonifico bloccato in extremis

Portati via circa mille euro in contanti, assieme ad alcuni orologi e ad una collanina in oro.

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore