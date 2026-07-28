Buone prove per Amron Team, tutti i risultati FOTO

Sabato 25 luglio, a La Thuile, prestazione "Monstre" di Matteo Dovana, quarto assoluto nella gara più dura da 70 km e 4000 metri di dislivello.
In Val Vigezzo, alla Sfadia', gara impegnativa di 19 km e 1500 mt dsl, con un buon 14mo posto per Paul Matli. Nella gara minore, 11 km e 700 mt dsl, ottimo secondo posto di categoria per Paola Beccaria.
Nel pomeriggio, a Scalaro, nel duro Vertical di 5,8km e 1150 mt dsl, bene Diego Faedo, arrivato 18mo assoluto.
Domenica 26 luglio, nella storica Graglia-Mombarone, gara inserita nel Gran Prix Verticale Biellese e Valsesia, molto bene i portacolori di Amron Team: sesta posizione assoluta per Emanuele Falla, decimo Daniele Coda Caseia, 30mo Fabio Arco.
Bene anche al Giro dei Due Laghi a Viverone che ha visto in gara Emiliano Dipalma e Luigi Nicoletto.