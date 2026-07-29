Piedicavallo, “Gir dal Burun” tra borghi e sentieri dell’Alta Valle Cervo

Sabato 1° agosto la Società degli Operai di Piedicavallo organizza “Gir dal Burun”, escursione guidata tra borghi, antiche mulattiere e alpeggi dell’Alta Valle Cervo, condotta dal socio Leonardo Jon Scotta, guida ambientale escursionistica.

Il ritrovo è previsto dalle 14 nei locali della Società Operaia, con partenza alle 14.30. L’itinerario ad anello si sviluppa per circa 4 chilometri, con 250 metri di dislivello positivo e negativo e una durata stimata di due ore e mezza.

L’iniziativa è rivolta a chi è abituato a camminare fuori strada. Si raccomandano abbigliamento sportivo, scarpe da trekking o scarponcini; consigliato anche l’uso dei bastoncini. In caso di previsioni di pioggia confermate, l’uscita sarà rinviata.

Al rientro è previsto un ricco ristoro nella sede della Società Operaia.