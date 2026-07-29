Masserano, nuovo volto per il Palazzo dei Principi: in arrivo anche parchi giochi e asilo più green

Sono in via di conclusione i lavori di messa in sicurezza del Palazzo dei Principi, uno degli interventi più significativi portati avanti dall'amministrazione comunale di Masserano. “Un’opera necessaria – sottolinea il sindaco Andrea Mazzone – volto a preservare un edificio storico che, solo pochi anni fa, era a rischio crollo. Il cantiere ha permesso di restituire stabilità alla struttura attraverso un'importante opera di consolidamento, resa ancora più efficace dall'impiego di moderne tecnologie”.

Grazie infatti ad un sistema di rilevazione a infrarossi, i tecnici sono riusciti ad individuare all’interno della galleria dell’edificio una crepa di circa 20 centimetri. La galleria è stata quindi riqualificata mentre l'intero palazzo è stato ulteriormente rinforzato con un innovativo sistema di miglioramento antisismico, unito al rifacimento del tetto. Il progetto, che comprende anche il recupero della cappelletta privata del principe Ferrero, è stato affidato ai restauratori di Venaria Reale e ha visto un finanziamento da 400mila euro da parte del Ministero della Cultura.

Accanto al recupero del patrimonio storico, il Comune guarda anche agli spazi dedicati alle famiglie. Entro il mese di settembre saranno infatti realizzati due nuovi parchi giochi: uno sorgerà nell'area retrostante il Municipio; l’altro verrà allestito davanti all'Asilo Infantile Rollino. Inoltre quasi 300mila euro saranno impiegati per i lavori di riqualificazione di questa struttura, in partenza in questi giorni. L'edificio scolastico sarà trasformato in una struttura a basso impatto ambientale grazie ad un intervento che prevede la sostituzione della caldaia, il rifacimento dei servizi igienici, l'installazione di nuovi serramenti e la realizzazione del cappotto termico per migliorare l'efficienza energetica.

“L'intervento è stato reso possibile grazie alle risorse derivanti dagli oneri di compensazione ambientale – afferma il sindaco – Si tratta di un investimento destinato a migliorare la qualità degli spazi dedicati all'infanzia, con edifici più moderni, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico”.