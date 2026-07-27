Chiara Munaretto nella storia: bronzo ai Campionati Italiani Assoluti e record provinciale FOTO

Un'altra impresa per Chiara Munaretto che, nella notte dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera a Firenze, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo nei 5000 metri, firmando anche il nuovo record personale e provinciale assoluto con il tempo di 15'51"38.

La portacolori di FuturAtletica Piemonte, reduce dal titolo italiano Under 23 conquistato due settimane fa a Molfetta, ha confermato il suo straordinario momento di forma salendo per la prima volta sul podio della massima rassegna nazionale.

La gara si è sviluppata fin dalle prime battute su ritmi elevati, con Micol Majori a imporre l'andatura e Nadia Battocletti a controllare la situazione nelle posizioni di vertice. Munaretto ha corso con intelligenza, restando sempre nel gruppo delle atlete in lotta per il podio. Con il passare dei chilometri il gruppo si è progressivamente selezionato e, all'ultimo giro, la biellese ha cambiato decisamente ritmo, imponendosi sulle dirette avversarie nella volata per il terzo posto.

Il crono finale di 15'51"38 rappresenta un miglioramento di dodici secondi rispetto al precedente primato personale, la prima volta sotto il muro dei sedici minuti e il nuovo record provinciale assoluto sulla distanza.

Per FuturAtletica Piemonte si tratta di un risultato storico: è infatti la prima medaglia assoluta su pista conquistata dalla società.

Il bronzo di Firenze conclude una stagione fin qui straordinaria per Munaretto, già campionessa italiana Under 23 di cross corto, campionessa italiana Under 23 dei 5000 metri su pista e protagonista anche con la maglia azzurra ai Mondiali Universitari di corsa campestre.

Un percorso di crescita che la consacra ormai tra le migliori mezzofondiste italiane e che regala a FuturAtletica Piemonte uno dei risultati più prestigiosi della sua giovane storia.