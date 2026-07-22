Oltre 185 runners al Giro dei Due Laghi di Viverone: Biazzetti e Signini conquistano la vittoria FOTO

Oltre 185 runners si sono dati appuntamento nella serata di ieri, 21 luglio, al Municipio di Viverone per prendere parte al Quarto Giro dei Due Laghi.

I partecipanti hanno affrontato un suggestivo percorso da 7,5 chilometri. Alla fine, Niccolò Biazzetti ha tagliato per primo il traguardo, con un tempo pari a 27’10’’. Alle sue spalle Vinicius Scartazzini (28’12’’) e Diego Poletto e Alberico Saldutti, giunti all’arrivo a pari merito (30’02’’).

Tra le donne, invece, ha spiccato Silvia Signini (33’13’’), seguita a ruota da Fabiana Guidorizzi (35’57’’) e Lavinia Mello Rella (36’42’’).